Ciclismo, Ciccone si mette alle spalle il virus: “Eccola la luce alla fine del tunnel” (Di domenica 13 settembre 2020) Giulio Ciccone sembra essersi messo alle spalle la paura generata dal coronavirus, il quale lo scorso 3 settembre sembrava aver messo una pietra a una sua possibile partecipazione al Giro d’Italia 2020. In questi ultimi giorno, infatti, c’è stata una felice svolta, come da lui testimoniato sui social: “Eccola la luce alla fine del tunnel. Non è stato facile superare lo scoraggiamento, ma ora il mio fisico mi dice che sto bene. I sintomi del virus sono finalmente alle mie spalle. Posso sorridere di nuovo e, si spera presto, tornare in azione “. Il virus potrà avergli tolto la Tirreno-Adriatico e, probabilmente, il Mondiale di Imola. Tuttavia ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Giuliosembra essersi messospla paura generata dal corona, il quale lo scorso 3 settembre sembrava aver messo una pietra a una sua possibile partecipazione al Giro d’Italia 2020. In questi ultimi giorno, infatti, c’è stata una felice svolta, come da lui testimoniato sui social: “Eccola ladel tunnel. Non è stato facile superare lo scoraggiamento, ma ora il mio fisico mi dice che sto bene. I sintomi delsono finalmentemie sp. Posso sorridere di nuovo e, si spera presto, tornare in azione “. Ilpotrà avergli tolto la Tirreno-Adriatico e, probabilmente, il Mondiale di Imola. Tuttavia ...

sportface2016 : #Ciclismo Giulio #Ciccone si mette alle spalle il coronavirus e continua a sperare per il Giro d'Italia - Gazzetta_it : #Ciccone, la reazione è da campione: 'Posso sorridere di nuovo e tornare in azione!' - Abruzzooggi1 : Giulio Ciccone è risultato positivo al coronavirus: la notizia ha scosso gli ambienti del ciclismo e, in particolar… - mcerioli52 : Dai Giulio non ti abbattere guarisci e tornerai più forte di prima .Il ciclismo italiano ha bisogno di te. Trek-Seg… - ansacalciosport : Ciclismo: Ciccone, il Coronavirus mi ha travolto e steso. Nibali: 'Gli auguro una buona guarigione, spero torni pre… -

