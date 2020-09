Ci curano | ma non sappiamo come chiamarli | 10 specialisti dai nomi più insoliti

(Di domenica 13 settembre 2020) C’è voluta una pandemia per accorgerci che esistono e sono fondamentali per noi. Stiamo parlando dei medici, che con gli altri operatori sanitari, sono stati e stanno ancora nell’occhio del ciclone e sotto le luci della ribalta.

djmisterpiu : Sto Paese sta disastrato, l'avvocato mio lo sa che ho ragione, infatti quante volte succede anche nei BAR che senza… - utzpaolo : @vanabeau @ettoretimi Gli anestesisti non curano, cercano di dare agli specialisti il tempo di curare. - utzpaolo : @vanabeau @feros3161 Il primario di rianimazione è un anestesista. Gli anestesisti rianimatori non curano, cercano… -

Ultime Notizie dalla rete : curano non

Il Tempo

Il Recovery fund è importante per il nostro Paese, ma non bastano risorse e progetti a garantire il cambiamento necessario dell’Italia Il Presidente della Luiss Vincenzo Boccia (ex numero uno di Confi ...Ci sono immagini destinate a entrare nella storia. Come quella del Papa, solo, sotto la pioggia, raccolto in preghiera. Era il 27 marzo 2020 e il Covid-19 era già assurto al grado di pandemia, virus d ...