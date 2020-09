Chris Evans: suo fratello Scott lo sfotte su Twitter dopo il leak delle foto hot (Di domenica 13 settembre 2020) Il fratello di Chris Evans si affaccia su Twitter per un commento ironico dopo nella giornata di ieri Captain America ha pubblicato le sue foto di nudo per errore. A Chris Evans dopo il leak delle foto hot su Instagram deve subire anche lo sfottò di Scott Evans: il fratello minore di Capitan America ha scherzato con i suoi follower su Twitter fingendo di essere stato lontano dai social nelle ultime ventiquattro ore. Come tutti i fratelli minori a Scott Evans non sarà sembrato vero prendere di in giro Chris. dopo che la star del Marvel ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 settembre 2020) Ildisi affaccia super un commento ironiconella giornata di ieri Captain America ha pubblicato le suedi nudo per errore. Ailhot su Instagram deve subire anche lo sfottò di: ilminore di Capitan America ha scherzato con i suoi follower sufingendo di essere stato lontano dai social nelle ultime ventiquattro ore. Come tutti i fratelli minori anon sarà sembrato vero prendere di in giroche la star del Marvel ...

itsmemario97_ : Quello che vorrei mi facesse dopo che per puro caso mi imbatto nel presunto nude di Chris Evans ?? - sotterratemj : RT @RedDianthus: Incredibile, lottate tanto contro il revenge porn e poi siete le prime a cercare o diffondere foto private di Chris Evans.… - 97airohpue : RT @downeyjessevans: Con questo tweet vorrei ricordare a tutti chi è Chris Evans. È un uomo pieno di principi, di rispetto e di disciplina.… - deggggi : RT @timetoewill: Amiche vi ricordo che far girare la foto di Chris Evans non vi rende diverse dagli uomini che in questi mesi abbiamo cerca… - feanoriel : RT @planisferiale: ma scusate se paragonate il revenge porn e i gruppi telegram (+ citate anche il femminismo a caso) alla foto di Chris Ev… -