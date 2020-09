Chris Evans: l'ambasciata irlandese in USA interviene sulla foto hard dell'attore (Di domenica 13 settembre 2020) L'ambasciata irlandese negli USA interviene sul caso delle foto hard di Chris Evans con un tweet dà risalto a immagini più 'vestite' dell'attore e alle eccellenze irlandesi. Sulle foto hard di Chris Evans interviene anche l'ambasciata irlandese in USA: con un simpatico tweet i rappresentanti diplomatatici di Dublino si dicono convinti che l'attore sia in tendenza per aver postato una sua foto in cui indossa l'iconico maglione aran visto in Cena con delitto e che deve questo nome ai pescatori delle isole Aran, situate nell'Irlanda ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 settembre 2020) L'negli USAsul casodicon un tweet dà risalto a immagini più 'vestite'e alle eccellenze irlandesi. Sulledianche l'in USA: con un simpatico tweet i rappresentanti diplomatatici di Dublino si dicono convinti che l'sia in tendenza per aver postato una suain cui indossa l'iconico maglione aran visto in Cena con delitto e che deve questo nome ai pescatorie isole Aran, situate nell'Irlanda ...

