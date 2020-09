Chi è Terry Fox, oggi è il doodle di Google (Di domenica 13 settembre 2020) Google dedica il doodle di oggi a Terry Fox, un atleta canadese modello di determinazione, forza di volontà e altruismo. Classe 1958, originario di Winnipeg, nella provincia canadese del Manitoba, Terrance Stanley Fox fin da ragazzino manifestò predisposizione e capacità per lo sport. Grande appassionato di nuoto e pallacanestro, nel 1977 (a soli 18 anni) scoprì di avere un cancro alle ossa per il quale subì l’amputazione della gamba destra. La Terry Fox Run tenutasi il 13 settembre del 1981, esattamente oggi 39 anni fa, vi parteciparono ben 300mila persone in tutto il Canada, che hanno camminato, corso o pedalato in memoria di Terry, raccogliendo ben 3 milioni e mezzo di dollari, poi devoluti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020)dedica ildiFox, un atleta canadese modello di determinazione, forza di volontà e altruismo. Classe 1958, originario di Winnipeg, nella provincia canadese del Manitoba, Terrance Stanley Fox fin da ragazzino manifestò predisposizione e capacità per lo sport. Grande appassionato di nuoto e pallacanestro, nel 1977 (a soli 18 anni) scoprì di avere un cancro alle ossa per il quale subì l’amputazione della gamba destra. LaFox Run tenutasi il 13 settembre del 1981, esattamente39 anni fa, vi parteciparono ben 300mila persone in tutto il Canada, che hanno camminato, corso o pedalato in memoria di, raccogliendo ben 3 milioni e mezzo di dollari, poi devoluti ...

