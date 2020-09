Chi è Massimiliano Morra, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip (Di domenica 13 settembre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip è alle porte e negli studi di Canale 5 si daranno battaglia 21 concorrenti agguerriti. Tra di loro anche Massimiliano Morra, attore ed ex modello che non è del tutto nuovo al mondo dei reality show, avendo già partecipato in passato a Ballando con le stelle. Per lui sarà l’occasione per mettere in luce lati diversi della propria personalità: “Voglio che il pubblico mi conosca come persona – ha spiegato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – Mettersi a nudo, senza filtri, con tutti i pregi e i difetti che verranno inevitabilmente a galla“. Chi è Massimiliano Morra Massimiliano Morra è nato a Napoli ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 settembre 2020) La nuova edizione delVip è alle porte e negli studi di Canale 5 si daranno battaglia 21 concorrenti agguerriti. Tra di loro anche, attore ed ex modello che non è del tuttoal mondo dei reality show, avendo già partecipato in passato a Ballando con le stelle. Per lui sarà l’occasione per mettere in luce lati diversi della propria personalità: “Voglio che il pubblico mi conosca come persona – ha spiegato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – Mettersi a nudo, senza filtri, con tutti i pregi e i difetti che verranno inevitabilmente a galla“. Chi èè nato a Napoli ...

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è alle porte e negli studi di Canale 5 si daranno battaglia 21 concorrenti agguerriti. Tra di loro anche Massimiliano Morra, attore ed ex modello che non è ...

Torna il GF Vip, la sicurezza prima di tutto

MILANO - Sicurezza e senso di responsabilità "vengono prima di ogni esigenza televisiva". Non ha alcuna perplessità su questo aspetto Alfonso Signorini, ben consapevole che quanto avviene attorno e ne ...

