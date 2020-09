Chi è Angela da Mondello | “Non ce n’è Coviddi” | il tormentone “ignorante” dell’estate

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 13 settembre 2020)Chianello, la “famosa” “Buongiorno da” celebre per via di Barbara d’Urso, stasera sarà ospite di Live Non è la d’Urso, in onda su Canale 5. La donna, inconsapevolmente, è diventata un fenomeno sul web per via delle sue affermazioni, dettate dall’ignoranza, durante un servizio mandato in onda dalla stessa trasmissione.da:... L'articolo Chi èda: “Non ce n’è Coviddi”, il“ignorante” dell’estate proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.