Centri sociali rompono il naso all'attivista Maria Califfi di Pontedera? Leghisti trollati da un meme (Di domenica 13 settembre 2020) Il 12 settembre 2020 alle ore 12:59 la pagina Facebook «Inps per la famiglia tradizionale», palesemente fake e definita da alcuni «satirica», pubblica un meme in cui si sostiene che un'attivista della Lega della sezione toscana di Pontedera (Pisa) sia stata attaccata dai Centri sociali, i quali le avrebbero rotto persino il naso. Si tratta di una palese bufala. «Aggredita in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega!!!», recita il meme che prosegue così: «Sta bene l'attivista toscana Maria Califfi (se. Pontedera), vilmente attaccata dai Centri sociali. Solo qualche contusione e un naro rotto. E questi sarebbero quelli ...

LegaSalvini : ORA DA NAPOLI, LA PIAZZA IN ATTESA DEL CAPITANO! GENTE PERBENE, SORRIDENTE. I FACINOROSI DEI CENTRI SOCIALI NON CI… - alex_orlowski : Minus habens: i leghisti trollati da un meme. - Open_gol : Attivista Pro-Salvini aggredita in Toscana dai centri sociali? Ecco come un meme bufala ha imbrogliato i leghisti… - alex35551858 : @Eliea41368768 @Adnkronos Mentre quei dei centri sociali sono bravi ragazzi immagino.... chissà che ti trovi lì in… - igorbrickil5S : RT @Moonlightshad1: Quando uscì #SullaMiaPelle il Foglio di Cerasa, il quotidiano di nicchia, nel senso che lo compra e lo legge un'esigua… -