“Cattività” | tra cinema e teatro | la presa di consapevolezza di un gruppo di donne di mafia diventate attrici

(Di domenica 13 settembre 2020) Sono mogli e figlie di mafiosi, camorristi, membri della ‘ndrangheta. Sono rinchiuse in un carcere di massima sicurezza. Lì partecipano a un progetto dipartecipato: Mimmo Sorrentino, regista, drammaturgo, guida, chiede loro di andare indietro nel tempo fino all’infanzia e fino in fondo a loro stesse. E poi di condividere. Dapprima, insieme. Perché Rosaria si appropri della vita e della storia di Margherita, e il padre di Teresa diventi il fratello Federica. Infine con il pubblico. Perché a queste, che sono “di”, per la prima volta in Italia è stato concesso di uscire, sotto scorta, per un motivo diverso dai processi. L’incontro con spettatori, studenti e studiosi del fenomeno mafioso, le mette allora di fronte alle loro ...