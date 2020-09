Caterina Balivo, la suocera lo fa in diretta Intagram: “Lascia perdere mio figlio” (Di domenica 13 settembre 2020) Caterina Balivo riceve un avvertimento dalla suocera Un inizio di autunno anomalo per Caterina Balivo che si ritrova ferma a casa senza la possibilità di condurre un programma televisivo. Tuttavia la professionista napoletana continua a rimanere particolarmente attiva sui suoi canali social.Nelle ultime ore la 40enne è finita al centro dell’attenzione per un’avvertimento che le ha dato la sua stessa suocera. A momento la conduttrice si trova in Toscana per trascorrere gli ultimi giorni di vacanze estive. La signora Mirella, madre di Guido Maria Brera deciso di raggiungerli per trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei suoi nipotini Guido Alberto e Cora. Avendo la suo fianco, la Balivo ha fatto divertire la suocera e ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 13 settembre 2020)riceve un avvertimento dallaUn inizio di autunno anomalo perche si ritrova ferma a casa senza la possibilità di condurre un programma televisivo. Tuttavia la professionista napoletana continua a rimanere particolarmente attiva sui suoi canali social.Nelle ultime ore la 40enne è finita al centro dell’attenzione per un’avvertimento che le ha dato la sua stessa. A momento la conduttrice si trova in Toscana per trascorrere gli ultimi giorni di vacanze estive. La signora Mirella, madre di Guido Maria Brera deciso di raggiungerli per trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei suoi nipotini Guido Alberto e Cora. Avendo la suo fianco, laha fatto divertire lae ...

