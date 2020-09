Castagne: “Qui mi trovo bene, ho scelto il Leicester per Rodgers” (Di domenica 13 settembre 2020) L’ex Atalanta Timothy Castagne ha segnato il suo primo gol all’esordio con la maglia del Leicester, vittorioso nella sfida di oggi contro il West Bromwich. Queste le sue prime parole nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, con dedica al tecnico Rodgers: “Mi trovo bene, conoscevo già alcuni di loro. Finora ho fatto pochissimi allenamenti, dobbiamo lavorare tanto. Speriamo che questa partita sia solo l’inizio. Mi piace lo stile di gioco di Rodgers, lo conoscevo prima di venire qui, questo è il motivo per cui ho scelto il club”. Foto: Twitter Leicester L'articolo Castagne: “Qui mi trovo bene, ho scelto il Leicester per Rodgers” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) L’ex Atalanta Timothyha segnato il suo primo gol all’esordio con la maglia del, vittorioso nella sfida di oggi contro il West Bromwich. Queste le sue prime parole nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, con dedica al tecnico Rodgers: “Mi, conoscevo già alcuni di loro. Finora ho fatto pochissimi allenamenti, dobbiamo lavorare tanto. Speriamo che questa partita sia solo l’inizio. Mi piace lo stile di gioco di Rodgers, lo conoscevo prima di venire qui, questo è il motivo per cui hoil club”. Foto: TwitterL'articolo: “Qui mi, hoilper Rodgers” proviene da Alfredo ...

