Caro-scuola, stangata per le famiglie. Sempre più care le spese per i libri, potere d’acquisto in calo (Di domenica 13 settembre 2020) Lievitano le spese per la scuola, aumentano i prezzi di libri e materiale di cartoleria e si riduce il potere d’acquisto. Una stangata per le famiglie italiane. Aumentano le spese per la scuola. Alla vigilia della ripresa della scuola viene alla luce un problema che quest’anno è passato in secondo piano ma che è decisamente rilevante, ossia quello del Caro-scuola, con la Federconsumatori che stima un aumento dell’1,5% della spesa scolastica rispetto al 2019. Anche Confcommercio ha registrato un aumento dei prezzi sul materiale di cartoleria. spese per la scuola, in (leggero) aumento i costi di libri, astucci e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020) Lievitano leper la, aumentano i prezzi die materiale di cartoleria e si riduce ild’acquisto. Unaper leitaliane. Aumentano leper la. Alla vigilia della ripresa dellaviene alla luce un problema che quest’anno è passato in secondo piano ma che è decisamente rilevante, ossia quello del, con la Federconsumatori che stima un aumento dell’1,5% della spesa scolastica rispetto al 2019. Anche Confcommercio ha registrato un aumento dei prezzi sul materiale di cartoleria.per la, in (leggero) aumento i costi di, astucci e ...

alexa5313 : RT @alexpinnisi: @matteorenzi Caro Senatore l'Italia ha bisogno di gente come lei e #CarloCalenda uniti sotto un unico ideale quello di far… - NewsMondo1 : Caro-scuola, stangata per le famiglie. Sempre più care le spese per i libri, potere d’acquisto in calo… - MauroNardelli : @ProfCampagna @74_CortoMaltese Caro Prof, rifiugiandomi nella narrativa....io speriamo che me la cavo....più sgarru… - Michele39495533 : Caro Giannini, sull’argomento dai uno sguardo all’articolo di Stefano Massimi su Repubblica per concludere che il v… - alexpinnisi : @matteorenzi Caro Senatore l'Italia ha bisogno di gente come lei e #CarloCalenda uniti sotto un unico ideale quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro scuola Caro-scuola, stangata per le famiglie. Sempre più care le spese per i libri, potere d'acquisto in calo News Mondo Scuola, il Covid aumenta i costi dei pasti in mensa del 20%: comuni e imprese cercano un’intesa che non pesi sulle famiglie

La ripartenza dell’Italia è legata a doppio filo a quella della scuola. A pochi giorni al ritorno sui banchi di scuola di centinaia di migliaia di studenti, manca ancora l’intesa definitiva tra le ist ...

Rientro a scuola: la normalità “differente” e la necessità di gestire il vissuto emotivo degli studenti

Dopo l’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico di lunedì 14 settembre, a poco a poco tutte le scuole d’Italia riapriranno i cancelli e per il 24 settembre tutti gli alunni dovranno far ritorno in cl ...

La ripartenza dell’Italia è legata a doppio filo a quella della scuola. A pochi giorni al ritorno sui banchi di scuola di centinaia di migliaia di studenti, manca ancora l’intesa definitiva tra le ist ...Dopo l’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico di lunedì 14 settembre, a poco a poco tutte le scuole d’Italia riapriranno i cancelli e per il 24 settembre tutti gli alunni dovranno far ritorno in cl ...