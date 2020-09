Campania, aumentano di nuovo i positivi (anche se i tamponi sono in calo). Oggi altri 122 casi (Di domenica 13 settembre 2020) Tornano ad aumentare i positivi in Campania. A soli dieci giorni dalla riapertura delle scuole decisa dal governatore Vincenzo De Luca. Il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione ne conta 122 nelle ultime 24 ore, ieri invece erano stati 103. Non conforta il fatto che il numero di tamponi effettuati sia Oggi inferiore a quello di ieri. Oggi ne sono stati processati, infatti, 4.236, contro i 5427 di ieri. Tra i 122 positivi ci sono 18 casi di rientro dalle vacanze o connessi a precedenti positivi da rientro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Tornano ad aumentare iin. A soli dieci giorni dalla riapertura delle scuole decisa dal governatore Vincenzo De Luca. Il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione ne conta 122 nelle ultime 24 ore, ieri invece erano stati 103. Non conforta il fatto che il numero dieffettuati siainferiore a quello di ieri.nestati processati, infatti, 4.236, contro i 5427 di ieri. Tra i 122ci18di rientro dalle vacanze o connessi a precedentida rientro. L'articolo ilNapolista.

