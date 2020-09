Campagna elettorale, inizia lo sprint finale: tappa a Cautano per Anna Rita Russo (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia l’ultima settimana di Campagna elettorale e si intensificano gli incontri sul territorio. tappa a Cautano, ospite di Domenico Orlacchio – consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia per la valle Vitulanese – per Anna Rita Russo, candidata alle regionali nel Sannio per il partito di Berlusconi. Ad accogliere la Russo, assieme ad Orlacchio, una nutRita rappresentanza di amministratori e cittadini. Diverse le questioni programmatiche poste all’attenzione della candidata che si è detta pronta a farsi carico delle problematiche del territorio. “I sanniti sono stati un popolo di guerrieri e noi abbiamo bisogno di rappresentanti istituzionali capaci di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia l’ultima settimana die si intensificano gli incontri sul territorio., ospite di Domenico Orlacchio – consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia per la valle Vitulanese – per, candidata alle regionali nel Sannio per il partito di Berlusconi. Ad accogliere la, assieme ad Orlacchio, una nutrappresentanza di amministratori e cittadini. Diverse le questioni programmatiche poste all’attenzione della candidata che si è detta pronta a farsi carico delle problematiche del territorio. “I sanniti sono stati un popolo di guerrieri e noi abbiamo bisogno di rappresentanti istituzionali capaci di ...

(b.g.) E' l'ultima settimana prima del voto; possiamo dire che è già tempo di fare i primi bilanci e le prime analisi che, ovviamente, non possono che riguardare come viene condotta questa campagna.

