Calenda posta la foto di un abbraccio con Renzi: “Ci siamo scontrati, ma ciò non cancella il ricordo degli anni di lavoro insieme” (Di domenica 13 settembre 2020) Carlo Calenda torna ad abbracciare Matteo Renzi. Lo fa metaforicamente, postando su Twitter la foto di un abbraccio tra i due: “Io e Matteo Renzi siamo su fronti opposti e per molti versi facciamo politica in modo diverso”, scrive il leader di Azione. “Ci siamo scontrati e ci riscontreremo. Ma ciò non cancella il ricordo degli anni di lavoro insieme al governo. Le vittorie e le sconfitte, sempre combattendo per l’Italia”, aggiunge Calenda. Che solo due giorni fa, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, aveva smentito ogni possibilità di alleanza con Italia Viva, “perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Carlotorna ad abbracciare Matteo. Lo fa metaforicamente,ndo su Twitter ladi untra i due: “Io e Matteosu fronti opposti e per molti versi facciamo politica in modo diverso”, scrive il leader di Azione. “Cie ci riscontreremo. Ma ciò nonildiinsieme al governo. Le vittorie e le sconfitte, sempre combattendo per l’Italia”, aggiunge. Che solo due giorni fa, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, aveva smentito ogni possibilità di alleanza con Italia Viva, “perché ...

Noovyis : (Calenda posta la foto di un abbraccio con Renzi: “Ci siamo scontrati, ma ciò non cancella il ricordo degli anni di… - fattoquotidiano : Calenda posta la foto di un abbraccio con Renzi: “Ci siamo scontrati, ma ciò non cancella il ricordo degli anni di… - ZenatiDavide : Calenda posta la foto di un abbraccio con Renzi: “Ci siamo scontrati, ma ciò non cancella il ricordo degli anni di… - MPenikas : FQ: Calenda posta la foto di un abbraccio con Renzi: “Ci siamo scontrati, ma ciò non cancella il ricordo degli ann… - pameladiverona : RT @Herbert403: Carlo Calenda trova un filmato su un referendum del 2016 (COME C'E' SCRITTO CHIARAMENTE NEL VIDEO), in cui Paola Taverna in… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda posta Calenda: "Luca Bizzarri mio social media manager per un giorno". La sfida dopo un post sul fascismo la Repubblica La Prefettura di Catanzaro cerca immobili da destinare alla quarantena di migranti

Catanzaro - La Prefettura di Catanzaro ricerca immobili in tutto il territorio provinciale da destinare all'isolamento di migranti in arrivo sul nostro territorio e in relazione all'emergenza sanitari ...

Carlo Calenda contro Nicola Zingaretti: "Conte-bis, referendum e decreti Salvini? Il Pd non ha più autorevolezza"

Un solo cinguettio basta a Carlo Calenda per dimostrare l'incoerenza di Nicola Zingaretti e del Pd. Il tema "principale" è sempre lo stesso: il referendum sul taglio dei parlamentari. "Era poco più di ...

Catanzaro - La Prefettura di Catanzaro ricerca immobili in tutto il territorio provinciale da destinare all'isolamento di migranti in arrivo sul nostro territorio e in relazione all'emergenza sanitari ...Un solo cinguettio basta a Carlo Calenda per dimostrare l'incoerenza di Nicola Zingaretti e del Pd. Il tema "principale" è sempre lo stesso: il referendum sul taglio dei parlamentari. "Era poco più di ...