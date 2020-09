Calenda | «Mia moglie era malata | Emiliano disse che eravamo amici del cancro» Renzi | «Bestiale»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 13 settembre 2020) «Mentre miastava maleha detto chedel». Carloattacca ancora una volta a muso duro Michele. E lo fa in occasione di una manifestazione elettorale a Bari. Il passato non si cancella. Lo ricorda anche: «Carlo era ministro quando suaViolante ha affrontato e ha vinto una battaglia durissima contro il tumore. Voi dovete immaginare quanto ci sia di animalesco nel dire ad un uomo – che vive in quel momento una situazione familiare oggettivamente difficile – quanto ci sia didire una cosa del genere». «Uno che fa dodici ricorsi per l’Ilva e li perde tutti è una sega come politico e una ...