Calderoli: «Mai stato a cena con Salvini e i commercialisti, mi ero rotto perone e legamento» (Di domenica 13 settembre 2020) Non c'è stata alcuna cena Calderoli-Salvini con i commercialisti della Lega che, al momento, sono indagati e si trovano ai domiciliari per l'acquisto di un capannone da parte della Lombardia Film Commission. Almeno è quello che sostiene il senatore leghista di Bergamo, che ha anche un alibi di ferro. «Sono sicuro – dice al Corriere della Sera – di non essere stato nelle condizioni di poter uscire di casa in quel periodo: mi ero rotto il perone e il legamento». LEGGI ANCHE > Fondi Lega, il cerchio si stringe intorno a tre commercialisti vicini al Carroccio

