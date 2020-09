Calciomercato serie C LIVE: Perugia, si allontana Murano (Di domenica 13 settembre 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Domenica 13 settembre 11.13 – Ufficiale, Bagheri al Renate – Il portiere arriva in prestito dall’Inter. 10.00 – Perugia, si allontana Murano. Attenzione alla Triestina – A riportarlo è TuttoC.com. Sabato 12 settembre 19.00 Teramo, arriva Trasciani – Il difensore ha firmato un triennale 17.00 Olbia, arriva King Udoh – L’attaccante arriva dalla Pianese 10.20 – Avellino e Olbia, sfida per Aloi – I due club vogliono arrivare al ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) La nuova stagione diC sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terzaaggiornate ogni giorno La nuova stagione diC sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza, con le ultime news del campionato. Domenica 13 settembre 11.13 – Ufficiale, Bagheri al Renate – Il portiere arriva in prestito dall’Inter. 10.00 –, si. Attenzione alla Triestina – A riportarlo è TuttoC.com. Sabato 12 settembre 19.00 Teramo, arriva Trasciani – Il difensore ha firmato un triennale 17.00 Olbia, arriva King Udoh – L’attaccante arriva dalla Pianese 10.20 – Avellino e Olbia, sfida per Aloi – I due club vogliono arrivare al ...

DiMarzio : Il #Cagliari chiede #Under alla #Roma: la situazione - Capezzone : Dicono le cronache di calciomercato che l’uruguaiano #Suarez dovrà sostenere un esame di italiano per poter ottener… - DiMarzio : #Genoa, c'è l'intesa per il ritorno di #Goldaniga - bianca_caimi : RT @Gazzetta_it: #calciomercato @Inter, #Vidal si libera dal #Barcellona. Da domani ogni momento è buono per riabbracciare #Conte https://t… - MarcoZH10 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato @Inter, #Vidal si libera dal #Barcellona. Da domani ogni momento è buono per riabbracciare #Conte https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie B LIVE | Tutte le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com La seconda vita di Per Rontved

Nell’estate del 1979 mi contattò il Bayern Monaco. Avrei dovuto sostituire Beckenbauer che era andato a giocare negli Stati Uniti. Declinai l’invito, ma non solo. Decisi di lasciare il Werder Brema e ...

Calcio: Juve, primo gol stagionale è di Ronaldo

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il primo gol stagionale della Juventus è di Cristiano Ronaldo, Il fuoriclasse portoghese ha segnato l'1-0, risultato parziale dopo i primi 45' nell'amichevole dei bianconeri ...

