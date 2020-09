Calciomercato serie B ultime news LIVE: Ascoli, in arrivo tre calciatori (Di domenica 13 settembre 2020) Calciomercato serie B LIVE: segui le ultime news di mercato della seconda serie, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione di serie B sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di serie B, con le ultime news del campionato cadetto. Domenica 13 settembre 11.30 – SPAL, Dickmann nel mirino del Crotone – Trattativa in fase embroniale, a riportarlo è estense.com. 10.20 – Ascoli, in arrivo tre calciatori – I bianconeri sono vicinissimi a Buchel, Donis e Malle. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com Sabato 12 settembre 16.00 Il Coscenza ufficializza Ingrosso – Il difensore arriva in prestito per un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020): segui ledi mercato della seconda, con le migliori trattative di mercato La nuova stagione diB sta per iniziare. Segui tutte letrattative diB, con ledel campionato cadetto. Domenica 13 settembre 11.30 – SPAL, Dickmann nel mirino del Crotone – Trattativa in fase embroniale, a riportarlo è estense.com. 10.20 –, intre– I bianconeri sono vicinissimi a Buchel, Donis e Malle. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com Sabato 12 settembre 16.00 Il Coscenza ufficializza Ingrosso – Il difensore arriva in prestito per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie B LIVE | Tutte le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com La seconda vita di Per Rontved

Nell’estate del 1979 mi contattò il Bayern Monaco. Avrei dovuto sostituire Beckenbauer che era andato a giocare negli Stati Uniti. Declinai l’invito, ma non solo. Decisi di lasciare il Werder Brema e ...

Calcio: Juve, primo gol stagionale è di Ronaldo

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Il primo gol stagionale della Juventus è di Cristiano Ronaldo, Il fuoriclasse portoghese ha segnato l'1-0, risultato parziale dopo i primi 45' nell'amichevole dei bianconeri ...

