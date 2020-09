Calciomercato Roma – Situazione mercato giallorosso – Affare Milik (Di domenica 13 settembre 2020) Calciomercato Roma – A Roma c’è il mercato per Dzeko, Pedro e Smalling e poi c’è il mercato degli esuberi che pesa sul bilancio dei giallorossi. Purtroppo le uscite non sono così semplici come ci si aspettava e quando ci sono non sempre portano grandi benefici nelle casse giallorosse. Infatti l’unica trattativa che ha portato soldi nelle casse è quella del trasferimento di Schick La Roma ha ancora a bilancio Juan Jesus, Fazio, Perotti, Pastore, Karsdorp e Santon, tutti fuori dal progetto tecnico di Fonseca ma che pesano 40 milioni lordi nella cassa giallorossa. Milik è pronto al trasferimento Milik sembra voler arrivare, se necessario, allo scontro con il Napoli ma la Juve ... Leggi su giornal (Di domenica 13 settembre 2020)– Ac’è ilper Dzeko, Pedro e Smalling e poi c’è ildegli esuberi che pesa sul bilancio dei giallorossi. Purtroppo le uscite non sono così semplici come ci si aspettava e quando ci sono non sempre portano grandi benefici nelle casse giallorosse. Infatti l’unica trattativa che ha portato soldi nelle casse è quella del trasferimento di Schick Laha ancora a bilancio Juan Jesus, Fazio, Perotti, Pastore, Karsdorp e Santon, tutti fuori dal progetto tecnico di Fonseca ma che pesano 40 milioni lordi nella cassa giallorossa.è pronto al trasferimentosembra voler arrivare, se necessario, allo scontro con il Napoli ma la Juve ...

