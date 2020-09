Calciomercato Milan, un’ala per Ibrahimovic: si riaccende la pista Chiesa (Di domenica 13 settembre 2020) Federico Chiesa è stato proposto al Milan. La dirigenza Viola chiude per Milenkovic e apre per il classe 1997. Si potrebbe definire un vero e proprio colpo di scena. Il Milan, durante una conversazione con il dirigente della Fiorentina, aveva chiesto informazioni per Nikola Milenkovic. I rossoneri hanno un disperato bisogno di un centrale difensivo … L'articolo Calciomercato Milan, un’ala per Ibrahimovic: si riaccende la pista Chiesa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Federicoè stato proposto al. La dirigenza Viola chiude per Milenkovic e apre per il classe 1997. Si potrebbe definire un vero e proprio colpo di scena. Il, durante una conversazione con il dirigente della Fiorentina, aveva chiesto informazioni per Nikola Milenkovic. I rossoneri hanno un disperato bisogno di un centrale difensivo … L'articolo, un’ala per: silaproviene da www.inews24.it.

