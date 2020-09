Calciomercato Milan, la sorpresa dei rossoneri si chiama Federico Chiesa (Di domenica 13 settembre 2020) : si apre una clamorosa pista di mercato con la Fiorentina La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport è interamente dedicata a Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina, infatti, piace al Milan e la società viola è disposta a trattare per il calciatore azzurro. MOSSE DI MERCATO – Al Milan – si legge – interessa Milenkovic, ma la Fiorentina non ci sente. I viola però sono disposti a sedersi al tavolo delle trattative per l’attaccante della Nazionale. Un uomo assist perfetto per Zlatan Ibrahimovic, il mercato estivo si infiamma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) : si apre una clamorosa pista di mercato con la Fiorentina La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport è interamente dedicata a. L’esterno della Fiorentina, infatti, piace ale la società viola è disposta a trattare per il calciatore azzurro. MOSSE DI MERCATO – Al– si legge – interessa Milenkovic, ma la Fiorentina non ci sente. I viola però sono disposti a sedersi al tavolo delle trattative per l’attaccante della Nazionale. Un uomo assist perfetto per Zlatan Ibrahimovic, il mercato estivo si infiamma. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : Milan, Brahim Diaz: 'Dobbiamo puntare allo scudetto. Tonali e Ibra ottimi segnali' - DiMarzio : #Milan, #Rebic acquistato a titolo definitivo. E per la prossima stagione ha scelto un nuovo numero di maglia - SkySport : Viaggio nei luoghi di Tonali: dagli oratori al Milan, passando per il Lombardia Uno - MilanLiveIT : @Gazzetta_it: CLAMOROSO ?? La #Fiorentina ha 'offerto' #Chiesa al #Milan ?? ??#MercatoMilan - kupaleon : RT @NicoSchira: La #Fiorentina resta in pressing su Lucas #Paquetà: continuano i contatti tra la dirigenza viola e l’agente del brasiliano… -