Calciomercato Juventus, spunta la telefonata a Milik: ecco cosa è stato detto (Di domenica 13 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus passa dalla cessione di Gonzalo Higuain. L'argentino, infatti, dopo aver raggiunto l'accordo con i bianconeri per una buonuscita di 4 milioni, sembrerebbe già pronto ad aggregarsi all'Inter Miami di David Beckham. Proprio qui il Pipita ritroverà il suo ex compagno di squadra, Blaise Matuidi, già ceduto agli americani ad agosto. Il posto lasciato vuoto da Higuain, però, dovrà essere riempito al più presto. La squadra allenata da Andrea Pirlo, infatti, necessità di un sostituto numero 9 per far fronte anche agli infortuni di Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. I due, infatti, non potranno essere probabilmente schierati alla prima di campionato contro la Sampdoria. Un altro attaccante tra le fila bianconere farebbe davvero comodo al tecnico della ...

