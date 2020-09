Calciomercato Juventus, da Suarez a Kean: il punto della situazione (Di domenica 13 settembre 2020) Con l’ormai imminente inizio di campionato, la Juventus starebbe provando a sciogliere uno dei nodi di cui tanto si sta parlando in questi giorni: il colpo in attacco. E’ trascorsa più di una settimana da quando dalla Spagna sono rimbalzate le prime indiscrezioni relative ad un accordo trovato tra il club bianconero e Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Ad oggi da questo punto di vista non risulterebbero, secondo Sky Sport, particolari sviluppi. La Juventus starebbe aspettando l’esito dell’esame di italiano che il Pistolero dovrebbe sostenere nel corso della prossima settimana per ottenere il passaporto comunitario. I tempi si sono allungati, ma si sapeva che non poteva essere un’operazione veloce da chiudere, ma comunque filtrerebbe sempre ottimismo dagli uffici ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) Con l’ormai imminente inizio di campionato, lastarebbe provando a sciogliere uno dei nodi di cui tanto si sta parlando in questi giorni: il colpo in attacco. E’ trascorsa più di una settimana da quando dalla Spagna sono rimbalzate le prime indiscrezioni relative ad un accordo trovato tra il club bianconero e Luis, in uscita dal Barcellona. Ad oggi da questodi vista non risulterebbero, secondo Sky Sport, particolari sviluppi. Lastarebbe aspettando l’esito dell’esame di italiano che il Pistolero dovrebbe sostenere nel corsoprossima settimana per ottenere il passaporto comunitario. I tempi si sono allungati, ma si sapeva che non poteva essere un’operazione veloce da chiudere, ma comunque filtrerebbe sempre ottimismo dagli uffici ...

DiMarzio : Incontro #Parma-#Juve per parlare soprattutto di Nicolussi #Caviglia ma non solo - Gazzetta_it : #Suarez si avvicina: il #Barça non lo convoca, la #Juve spinge e lui... studia #calciomercato - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - miki_crotti : Suarez in salita, Dzeko impossibile, la Juventus che contatta l'agente di Milik dicendo che non è più interessata,… - AntonioMileo : RT @calciomercatoit: #Juventus, retroscena #Suarez: proposto all'#AtleticoMadrid ma i 'Colchoneros' hanno detto no ?? #CMITmercato https:/… -