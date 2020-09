Calciomercato Genoa, il nuovo 11 che ha in mente Maran: squadra rivoluzionata (Di domenica 13 settembre 2020) Calciomercato Genoa – Può essere la vera sorpresa della prossima stagione in Serie A. Stiamo parlando del Genoa, il club rossoblu è reduce da un campionato veramente deludente, la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata. Adesso l’intenzione è quella di tornare protagonista, la dirigenza si sta muovendo molto bene e può contare su una base soprattutto in difesa e centrocampo, mentre servirà una vera rivoluzione in attacco. Ma andiamo con ordine. In porta c’è Perin che rappresenta una sicurezza. Il tecnico Maran dovrebbe puntare sul 3-5-2 e ha bisogno di difensore strutturati. C’è Zapata, è arrivato Czyborra, ma sono in arrivo altri due colpi: il primo è il ritorno di Goldaniga dal Sassuolo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020)– Può essere la vera sorpresa della prossima stagione in Serie A. Stiamo parlando del, il club rossoblu è reduce da un campionato veradeludente, la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata. Adesso l’intenzione è quella di tornare protagonista, la dirigenza si sta muovendo molto bene e può contare su una base soprattutto in difesa e centrocampo, mentre servirà una vera rivoluzione in attacco. Ma andiamo con ordine. In porta c’è Perin che rappresenta una sicurezza. Il tecnicodovrebbe puntare sul 3-5-2 e ha bisogno di difensore strutturati. C’è Zapata, è arrivato Czyborra, ma sono in arrivo altri due colpi: il primo è il ritorno di Goldaniga dal Sassuolo, ...

