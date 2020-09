Calciomercato Genoa, c’è l’intesa per il ritorno di Goldaniga (Di domenica 13 settembre 2020) Calciomercato Genoa, c’è l’intesa con il Sassuolo per il ritorno di Goldaniga. Anche in questo caso l’operazione sarà in prestito Genoa e Sassuolo hanno trovato l’accordo per Edoardo Goldaniga: il difensore centrale classe 1993 – come riportato da Gianlucadimarzio.com – può tornare in rossoblù dopo l’esperienza in prestito nella scorsa stagione. ACCORDO – Le due società hanno trovato l’intesa, ancora una volta in prestito. Goldaniga dunque tornerà al Genoa: con la maglia rossoblù, lo scorso anno, ha collezionato 14 presenze e un gol messo a segno contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020), c’è l’intesa con il Sassuolo per ildi. Anche in questo caso l’operazione sarà in prestitoe Sassuolo hanno trovato l’accordo per Edoardo: il difensore centrale classe 1993 – come riportato da Gianlucadimarzio.com – può tornare in rossoblù dopo l’esperienza in prestito nella scorsa stagione. ACCORDO – Le due società hanno trovato l’intesa, ancora una volta in prestito.dunque tornerà al: con la maglia rossoblù, lo scorso anno, ha collezionato 14 presenze e un gol messo a segno contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com

