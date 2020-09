Calciomercato Cagliari: la firma di Godin può arrivare entro 48 ore (Di domenica 13 settembre 2020) Calciomercato Cagliari: secondo il Corriere dello Sport, la firma di Diego Godin potrebbe arrivare nelle prossime 48 ore Secondo il Corriere dello Sport Diego Godin e il Cagliari sono sempre più vicini. Decisiva l’aiuto dell’Inter per il pagamento di parte dell’inagaggio. Il Cagliari si prepara ad accogliere Diego Godin, difensore uruguaiano ex Atletico di Madrid che arriva dall’Inter. Tra domani e dopo domani è attesa la firma: l’Inter pagherà parte dell’ingaggio (fino a settembre), più un bonus per facilitare la partenza del giocatore. Godin si spalmerà la differenza con un contratto pluriennale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020): secondo il Corriere dello Sport, ladi Diegopotrebbenelle prossime 48 ore Secondo il Corriere dello Sport Diegoe ilsono sempre più vicini. Decisiva l’aiuto dell’Inter per il pagamento di parte dell’inagaggio. Ilsi prepara ad accogliere Diego, difensore uruguaiano ex Atletico di Madrid che arriva dall’Inter. Tra domani e dopo domani è attesa la: l’Inter pagherà parte dell’ingaggio (fino a settembre), più un bonus per facilitare la partenza del giocatore.si spalmerà la differenza con un contratto pluriennale. Leggi su Calcionews24.com

