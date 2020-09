Calciomercato Benevento – Nuova offerta per Gervinho (Di domenica 13 settembre 2020) Prosegue la campagna di rafforzamento per il Benevento che dopo aver già messo a segno diversi colpi in entrata, segno che c’è gran voglia di far bene, il patron Vigorito è pronto a continuare ad investire sopratutto in attacco. Ritorno di fiamma per Gervinho Sfumato Bonaventura, approdato alla Fiorentina, la società sannita è intenzionata a ritornare decisa su un vecchio obiettivo, ossia quel Gervinho che il Parma reputa non più incedibile, e che potrebbe concretamente rappresentare un innesto di qualità assoluta per una compagine come il Benevento, alla ricerca di esperienza e fantasia nel comparto offensivo. Nuova offerta Tuttomercatoweb riporta una Nuova offensiva del Benevento per ... Leggi su giornal (Di domenica 13 settembre 2020) Prosegue la campagna di rafforzamento per ilche dopo aver già messo a segno diversi colpi in entrata, segno che c’è gran voglia di far bene, il patron Vigorito è pronto a continuare ad investire sopratutto in attacco. Ritorno di fiamma perSfumato Bonaventura, approdato alla Fiorentina, la società sannita è intenzionata a ritornare decisa su un vecchio obiettivo, ossia quelche il Parma reputa non più incedibile, e che potrebbe concretamente rappresentare un innesto di qualità assoluta per una compagine come il, alla ricerca di esperienza e fantasia nel comparto offensivo.Tuttomercatoweb riporta unaoffensiva delper ...

DiMarzio : #Calciomercato | #LasPalmas su #Iemmello: primi contatti col #Benevento - MilanLiveIT : #Krunic: non solo #Friburgo e #Torino #MercatoMilan ?? - CuoreCavese : ???????? #Cavese tesserato definitivamente Marco Cuccurullo classe 2000 proveniente dal Benevento. L'anno scorso 26 pr… - sscalcionapoli1 : Napoli-Benevento, possibile sinergia di mercato: ADL e Vigorito ne hanno parlato in aereo #calciomercato - MilanWorldForum : Krunic via: aumentano i club interessati. Le news -) -