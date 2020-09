Caivano, Paola uccisa per la storia d’amore con il trans Ciro: “Si era infettata. Dovevo liberarla” (Di domenica 13 settembre 2020) E’ diventata una storia di interesse nazionale la morte di Maria Paola Gaglione, la 25enne di Caivano speronata e uccisa dal fratello perché gay. Il 25enne finito agli arresti, Antonio, ha confessato di averlo fatto per darle una “lezione” e per riportare la la 22enne alla “normalità” liberandola “dall’infezione”. Caivano, la storia di Paola e … L'articolo Caivano, Paola uccisa per la storia d’amore con il trans Ciro: “Si era infettata. Dovevo liberarla” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 settembre 2020) E’ diventata unadi interesse nazionale la morte di MariaGaglione, la 25enne disperonata edal fratello perché gay. Il 25enne finito agli arresti, Antonio, ha confessato di averlo fatto per darle una “lezione” e per riportare la la 22enne alla “normalità” liberandola “dall’infezione”., ladie … L'articoloper lad’amore con il: “Si eraliberarla” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

