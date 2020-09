Caivano (NA), inseguita e speronata in scooter dal fratello perché lesbica: morta 22enne (Di domenica 13 settembre 2020) La morte della 22enne Maria Paola Gaglione, deceduta nella notte tra giovedì e venerdì a Caivano, in provincia di Napoli, non è stata un incidente come ipotizzato nei primi istanti. La giovane, che stava viaggiando su uno scooter insieme alla sua compagna, sarebbe stata inseguita e speronata da suo fratello che vedeva in quella relazione omosessuale una vergogna per la famiglia.La giovane viveva da tempo insieme alla sua compagna, ma il fratello di Maria Paola, il 25enne Antonio Gaglione, non era mai riuscito ad accettare quella relazione. Giovedì notte, stando a quanto confessato dal giovane dopo un lungo interrogatorio, La 22enne e la sua compagna si stavano spostando in scooter da ... Leggi su blogo (Di domenica 13 settembre 2020) La morte dellaMaria Paola Gaglione, deceduta nella notte tra giovedì e venerdì a, in provincia di Napoli, non è stata un incidente come ipotizzato nei primi istanti. La giovane, che stava viaggiando su unoinsieme alla sua compagna, sarebbe statada suoche vedeva in quella relazione omosessuale una vergogna per la famiglia.La giovane viveva da tempo insieme alla sua compagna, ma ildi Maria Paola, il 25enne Antonio Gaglione, non era mai riuscito ad accettare quella relazione. Giovedì notte, stando a quanto confessato dal giovane dopo un lungo interrogatorio, Lae la sua compagna si stavano spostando inda ...

