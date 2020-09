Caivano, Maria Paola inseguita e uccisa dal fratello perché gay: “Dovevo darle una lezione” (Di domenica 13 settembre 2020) Non è stato un’incidente. Maria Paola Gaglione, la 22enne di Caivano morta l’altra notte a bordo di uno scooter, è stata speronata e uccisa dal fratello, Antonio, 25 anni. Alla base dell’inseguimento e dell’aggressione una relazione omosessuale con un’altra donna. Caivano, Maria Paola inseguita e uccisa perché gay A rivelare il retroscena è il Mattino. … L'articolo Caivano, Maria Paola inseguita e uccisa dal fratello perché gay: “Dovevo darle una lezione” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 13 settembre 2020) Non è stato un’incidente.Gaglione, la 22enne dimorta l’altra notte a bordo di uno scooter, è stata speronata edal, Antonio, 25 anni. Alla base dell’inseguimento e dell’aggressione una relazione omosessuale con un’altra donna.perché gay A rivelare il retroscena è il Mattino. … L'articolodalperché gay: “Dovevouna lezione” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AdriMCMLXI : Maria Paola Gaglione, la ventenne di Caivano speronata e uccisa dal fratello perché amava una donna… - juornoit : #Juorno #Uccisa dal #fratello: choc a #Caivano e #Acerra per la morte di Maria Paola #Gaglione - paolochiariello : #Juorno #Uccisa dal #fratello: choc a #Caivano e #Acerra per la morte di Maria Paola #Gaglione - paolochiariello : #Juorno #Uccisa dal #fratello perché aveva una relazione con un’altra ragazza: choc a #Caivano e #Acerra per la mor… - juornoit : #Juorno #Uccisa dal #fratello perché aveva una relazione con un’altra ragazza: choc a #Caivano e #Acerra per la mor… -