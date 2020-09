Caivano | Maria Paola e Ciro vittime di violenza transfobica | il post del 22enne

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 13 settembre 2020), nel napoletano, è stato teatro di una grave vicenda dopo che un uomo di 30 anni ha inseguito la sorella in scooter con il compagno, e ne avrebbe causato la morte in un incedente. Il gesto sarebbe stato motivato della relazione tra la giovane,Gaglione, di circa 20 anni, eMigliore, un 20enne transessuale.se l’è cavata con ferite lievi, ma purtroppo pernon c’è stato nulla da fare. La sua morte accende i riflettori sullaomo, alla radice di questa tragica circostanza. Il tema della mancanza di una cultura che combatta questi pregiudizi è stato amplificato dal modo in cui parte della stampa ha inizialmente trattato la vicenda. ...