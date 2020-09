Caivano, il dolore del compagno della vittima: «Non immagino la mia vita senza te». Ma la famiglia di Paola difende il fratello accusato di omicidio (Di domenica 13 settembre 2020) «Perché proprio a te amore mio? Non riesco più a immaginare la mia vita senza te.. non ci riesco. Non riesco più a dormire, penso a te 24 su 24 amore mio, mi manchi, mi manchi tantissimo. Eri l’unica per me, l’unica che mi amava veramente. Non posso accettarlo ancora.. non ci riesco. Mi mancano le tue carezze». Queste le parole che Ciro Migliore ha affidato al suo profilo Instagram per esprimere tutto il suo dolore dopo la morte di Maria Paola Gaglione, la ragazza con la quale aveva una relazione Lgbt da tre anni. Un rapporto che il fratello di Maria Paola non era disposto ad accettare. Di qui il gesto di violenza, lo speronamento dello scooter sul quale viaggiava la coppia, l’incidente, le botte e la tragedia accaduta ad Acerra, in ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) «Perché proprio a te amore mio? Non riesco più a immaginare la miate.. non ci riesco. Non riesco più a dormire, penso a te 24 su 24 amore mio, mi manchi, mi manchi tantissimo. Eri l’unica per me, l’unica che mi amava veramente. Non posso accettarlo ancora.. non ci riesco. Mi mancano le tue carezze». Queste le parole che Ciro Migliore ha affidato al suo profilo Instagram per esprimere tutto il suodopo la morte di MariaGaglione, la ragazza con la quale aveva una relazione Lgbt da tre anni. Un rapporto che ildi Marianon era disposto ad accettare. Di qui il gesto di violenza, lo speronamento dello scooter sul quale viaggiava la coppia, l’incidente, le botte e la tragedia accaduta ad Acerra, in ...

