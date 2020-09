Caivano | il deputato Zan | «L’Italia ha un problema di odio Basta boicottare la legge contro l’omotransfobia» – L’intervista

(Di domenica 13 settembre 2020) La prima ricostruzione dell’omicidio di Paola Maria Gaglione lascia di stucco. Lei, 22 anni, è in scooter nel Napoletano insieme al suo compagno Ciro, un ragazzo trans della stessa età. Il fratello – Michele Antonio, 25 anni – li segue. Non sopporta la relazione tra i due e si è convinto di avere il diritto di interromperla. Costi quel che costi. Li insegue, li sperona e li fa volare sulla strada. Paola Maria muore sul colpo, mentre Ciro ha il tempo di essere pestato dal fratello della sua ragazza prima di finire in ospedale. Che l’omicidio fosse voluto o meno cambia poco: è chiaro che in Italia abbiamo ancora enormi problemi di omofobia, transfobia e misoginia. E ne è convinto ancora di più ildel Partito Democratico Alessandro Zan. «A pochi giorni dall’uccisione di Willy ...

