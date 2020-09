Caivano | il compagno di Maria Paola Gaglione | ' Eri l' unica per me | l' unica che mi amava veramente'

(Di domenica 13 settembre 2020) 'La vita mi ha tolto la mia piccola, non riesco più a dormire e mi manchi tantissimo ' - sono parole di amore e sofferenza quelle che Ciro Migliore, il fidanzato di, pubblica su ...

VegaColonnese : RT @fanpage: Tragedia a #Caivano. Morte Maria Paola, le parole della mamma del compagno - severino_nappi : Quanto accaduto a #Caivano è una tragedia che tocca la nostra regione e che merita una riflessione sulla violenza d… - egocentryc : RT @mattdm12: A Caivano (NA) Antonio sperona con il SUV il motorino su cui stava viaggiando Maria Paola, sua sorella minore, insieme al com… - psychovart : RT @mattdm12: A Caivano (NA) Antonio sperona con il SUV il motorino su cui stava viaggiando Maria Paola, sua sorella minore, insieme al com… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: La tragedia di Caivano. Maria Paola Gaglione, la ragazza morta speronata dal fratello mentre andava in motorino con il compagno… -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano compagno

Caivano, 13 settembre 2020 - E' una tragedia difficile da comprendere a accettare quella consumatasi tra Caivano e Acerra. E lo è soprattutto per Ciro, il ragazzo trans compagno della 22enne Maria Pao ...Muore inseguita dal fratello perché sta con trans, mamma del compagno: "Una trappola per ucciderli" "Gli hanno fatto la trappola per ucciderli". Sono le dure parole della madre di Ciro, il ragazzo tra ...