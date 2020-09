Cagliari, festa per il marito ma senza personale gay (Di domenica 13 settembre 2020) Cagliari, una signora voleva festeggiare il 60esimo compleanno del marito in un locale ma con la clausola che non fosse presente, un dipendente gay durante la festa Dal Comune di Elmas (Città Metropolitana di Cagliari) come riportato dall’Adnkronos, arriva un caso di omofobia italiano. Una donna ha preso contatto con un locale della zona per richiedere informazioni riguardo all’eventualità di poter organizzare la festa di compleanno del marito, specificando nell’email la richiesta di allontanare un determinato dipendete. La ragione? Perché gay e “perché a mio marito non piacciono gli omosessuali”. Leggi anche >>> Brescia, aggredito a causa del giubbotto ‘troppo gay’ Quindi dopo ... Leggi su sanand (Di domenica 13 settembre 2020), una signora voleva festeggiare il 60esimo compleanno delin un locale ma con la clausola che non fosse presente, un dipendente gay durante laDal Comune di Elmas (Città Metropolitana di) come riportato dall’Adnkronos, arriva un caso di omofobia italiano. Una donna ha preso contatto con un locale della zona per richiedere informazioni riguardo all’eventualità di poter organizzare ladi compleanno del, specificando nell’email la richiesta di allontanare un determinato dipendete. La ragione? Perché gay e “perché a mionon piacciono gli omosessuali”. Leggi anche >>> Brescia, aggredito a causa del giubbotto ‘troppo gay’ Quindi dopo ...

