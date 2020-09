(Di domenica 13 settembre 2020) Ha speso molto Abramovic ma potrebbe anche averlo fatto bene. Kai Havertz e Timo Werner dovrebbero essere già pronti in attesa di tutti gli altri. Vedremo cosa deciderà di fare Lampard. Questa stessa partita è tata una delle poche amichevoli tra squadre di Premier disputate in questa strana preseason in tempi di COVID. Per la … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Brighton-Chelsea (lunedì, ore 21:15): formazioni, quote, pronostici - italybet : Premier League, Brighton – Chelsea: ospiti col favore del pronostico #bet - Fantacalciok : Premier League, diretta Brighton – Chelsea: risultato in tempo reale - Fantacalciok : Premier League, Brighton – Chelsea: ospiti col favore del pronostico - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Brighton-#Chelsea -

Ultime Notizie dalla rete : Brighton Chelsea

Datasport

La partita Brighton – Chelsea del 14 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata di Premier League BRIGHTON – Domani sera ...Dopo la campagna acquisti faraonica, con diversi colpi importanti, il Chelsea è pronto a debuttare in Premier League nel Monday Night con il Brighton. Non ha potuto fare mercato un'estate fa per via d ...