Bollettino oggi 13 settembre | contagi | morti e guariti regione per regione

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) Ildell’emergenza Coronavirus, per quanto concerne l’analisi della curva epidemiologica in ogniitaliana, aggiornato a domenica 13. Di seguito il risultato del lavoro analitico in concomitanza tra il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità.si registrano 1.458 nuovi, 7, 443, 72.143 tamponi con un totale di 187 (+5) persone attualmente ricoverate in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati negli altri reparti è di 2.042 (+91). ECCO ILPER, AGGIORNATO A DOMENICA 13