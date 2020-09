Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di domenica 13 settembre (Di domenica 13 settembre 2020) Il Bollettino ufficiale dell’emergenza Coronavirus in Lombardia, aggiornato a domenica 13 settembre 2020. La Regione Lombardia ha diramato il consueto risultato dell’analisi sulla curva epidemiologica, constatando la presenza di 265 nuovi contagi, 3 morti, 40 guariti, 12.844 tamponi e 28 (+1 rispetto a ieri) soggetti in terapia intensiva. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ilufficiale dell’emergenza Coronavirus in, aggiornato a132020. La Regioneha diramato il consueto risultato dell’analisi sulla curva epidemiologica, constatando la presenza di 265 nuovi, 3, 40, 12.844 tamponi e 28 (+1 rispetto a ieri) soggetti in terapia intensiva.

