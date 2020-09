Bollettino Coronavirus del 13 Settembre 2020 (Di domenica 13 settembre 2020) In data 13 Settembre tamponi in calo, ma nuovi casi sostanzialmente stabili senza la consueta forte riduzione del weekend: non dobbiamo guardare al dato giornaliero, come detto più volte, ma quello odierno non è un bel segnale. L’effetto weekend è di solito più visibile il lunedì (con l’esito dei tamponi elaborati alla domenica) per cui verificheremo meglio con i dati di domani. L’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,52%) con 287.753 contagiati totali, 213.634 dimissioni/guarigioni (+443) e 35.610 deceduti (+7); 38.509 infezioni in corso (+1.006). Elaborati 72.143 tamponi (ieri 92.706) con 1.458 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,02% (ieri 1,61%). Attualmente ricoverati con sintomi 2.042 (+91); terapie intensive +5 (187). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 265; Lazio 143; Emilia Romagna ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 settembre 2020) In data 13tamponi in calo, ma nuovi casi sostanzialmente stabili senza la consueta forte riduzione del weekend: non dobbiamo guardare al dato giornaliero, come detto più volte, ma quello odierno non è un bel segnale. L’effetto weekend è di solito più visibile il lunedì (con l’esito dei tamponi elaborati alla domenica) per cui verificheremo meglio con i dati di domani. L’incremento nazionale dei casi è +0,50% (ieri +0,52%) con 287.753 contagiati totali, 213.634 dimissioni/guarigioni (+443) e 35.610 deceduti (+7); 38.509 infezioni in corso (+1.006). Elaborati 72.143 tamponi (ieri 92.706) con 1.458 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,02% (ieri 1,61%). Attualmente ricoverati con sintomi 2.042 (+91); terapie intensive +5 (187). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 265; Lazio 143; Emilia Romagna ...

