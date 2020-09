Blu notte | il colore della nuova stagione che vi farà sognare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 settembre 2020) Simbolo dei sogni e dell’infinito, il bluè unche non smette di conquistare il cuore di milioni di persone. Tra le tendenzamoda autunno inverno 2020, non poteva di certo mancare questovivo e profondo, incantevole da indossare sia di giorno sia di. Elegante e raffinato, regala sicurezza e confort a chi lo indossa, rendendo ogni capo perfetto per qualsiasi situazione, che sia per andare in ufficio a lavoro o per un appuntamento romantico, ma anche per far furore con le amiche. Molto spesso, questa particolare tonalità può essere così intensa da sembrare quasi nero, ma non lo è! Quindi fate attenzione ad abbinarlo ai capi giusti e a non sovrapporre troppi colori differenti insieme. A differenza del tanto amato nero che a ...