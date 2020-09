Bielorussia, violenze ed arresti nella Marcia delle Donne (Di domenica 13 settembre 2020) Molte manifestanti fermate dopo aver cercato di strappare il passamontagna degli omini verdi, militari senza riconoscimento addetti alla repressione Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 settembre 2020) Molte manifestanti fermate dopo aver cercato di strappare il passamontagna degli omini verdi, militari senza riconoscimento addetti alla repressione

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia violenze Bielorussia, violenze ed arresti nella Marcia delle Donne TG La7 Bielorussia: 250 arresti durante le nuove proteste dell'opposizione

Alcune decine di migliaia di persone sono scese nelle strade di Minsk per esprimere la loro opposizione al presidente Lukashenko. La polizia ha tratto in arresto 250 manifestanti. MINSK, 13 SETTEMBRE ...

