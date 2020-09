Bielorussia | l’appello del teatro nazionale | fulcro delle proteste | «Ci sentiamo cittadini europei Non scordatevi di noi»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 settembre 2020) Lunedì è stata rapita Maria Kolesnikova, unafigure chiave dell’opposizione bielorussa, portata in un carcere a Minsk dopo aver rifiutato l’espulsione dal Paese. Il giorno dopo, si sono perse le tracce di Antonina Konovalova, altro membro dell’opposizione. E così ogni giorno si allunga la listapersone scomparse e portate via dalle forze leali al presidente Lukashenko. Nonostante questo, non si fermano le. Women of Belarus never give up. At this moment, several hundred women gathered at the Freedom Square to participate in Women’s March. Famous Nina Bahinskaya is also here. Police came, detentions started pic.twitter.com/y3KovWQFLZ— Franak Viačorka (@franakviacorka) September 12, 2020 Anche il 12 settembre a Minsk centinaia di persone sono scese in ...