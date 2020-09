Biden e Harris davanti a Trump | anche secondo Fox News

CdT_Online : Emerge da un sondaggio di Fox News: la coppia democratica sarebbe al 51%, contro il 46% di Trump-Pence - AnsaUSA2020 : Usa 2020: sondaggio Fox, Biden-Harris avanti di 5 punti. 51% contro 46%. Lo scarto è vicino al margine di errore… - Italia_Notizie : Usa 2020: sondaggio Fox, Biden-Harris avanti di 5 punti - CorriereQ : Usa 2020: sondaggio Fox, Biden-Harris avanti di 5 punti - laregione : Sondaggio Fox: Biden e Harris avanti 5 punti su Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Harris

Corriere del Ticino

New York , 13 set 18:59 - (Agenzia Nova) - Il comitato elettorale del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, sa di avere “molto lavoro da fare” per conquistare il voto deg ...NEW YORK - Il ticket presidenziale democratico Biden-Harris è avanti di cinque punti a livello nazionale su quello repubblicano Trump-Pence, 51% a 46%: è quanto emerge da un sondaggio di Fox News, il ...