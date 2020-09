Beppe Grillo in tilt, la gaffe clamorosa sul Referendum. E il sì rischia la batosta (Di domenica 13 settembre 2020) Se tutti i sostenitori del sì andassero a votare nella data annunciata da Beppe Grillo l'esito del Referendum per M5s e Pd si profilerebbe una batosta. La gaffe del fondatore dei 5stelle è clamorosa: "Tra due settimane il popolo italiano potrà riappropriarsi del proprio potere ricacciando nella foresta i dinosauri del Giurassico, destinati alla estinzione dalla cometa della riforma costituzionale. E' ora di svecchiamento, modernizzazione e di maggiore consapevolezza sociale! Leggete e condividete!". Peccato che non si vota tra due settimane ma nell'election day "dilatato" del 20 e 21 settembre. Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Se tutti i sostenitori del sì andassero a votare nella data annunciata dal'esito delper M5s e Pd si profilerebbe una. Ladel fondatore dei 5stelle è: "Tra due settimane il popolo italiano potrà riappropriarsi del proprio potere ricacciando nella foresta i dinosauri del Giurassico, destinati alla estinzione dalla cometa della riforma costituzionale. E' ora di svecchiamento, modernizzazione e di maggiore consapevolezza sociale! Leggete e condividete!". Peccato che non si vota tra due settimane ma nell'election day "dilatato" del 20 e 21 settembre.

Pare sia in atto un colpo di mano (di Stato è troppo) per consegnare i grillini ad Ale Di Battista e non cambiare lo Statuto, lasciando che il M5S resti indissolubilmente legato all'associazione Rouss ...

