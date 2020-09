Belen Rodriguez senza mutandine su Instagram: lo scatto bollente (Di domenica 13 settembre 2020) Belen Rodriguez pubblica uno scatto davvero bollente su Instagram: non indossa la parte inferiore del costume. Nuovo scatto senza veli per Belen Rodriguez. La donna ha inaugurato la sua nuova stagione lavorativa ieri sera con la prima puntata di Tu Sì Que Vales, dove ha il ruolo di conduttrice. Ora sul suo profilo Instagram la donna ha deciso di pubblicare una nuova foto che la ritrae senza la parte inferiore del costume. Lo scatto ovviamente ha fatto subito il giro del web, raccogliendo un gran numero di like in pochissimo tempo. Non tutti però sono d’accordo con la scelta della Rodriguez: molti commenti infatti la rimproverano per un comportamento ... Leggi su bloglive (Di domenica 13 settembre 2020)pubblica unodavverosu: non indossa la parte inferiore del costume. Nuovoveli per. La donna ha inaugurato la sua nuova stagione lavorativa ieri sera con la prima puntata di Tu Sì Que Vales, dove ha il ruolo di conduttrice. Ora sul suo profilola donna ha deciso di pubblicare una nuova foto che la ritraela parte inferiore del costume. Loovviamente ha fatto subito il giro del web, raccogliendo un gran numero di like in pochissimo tempo. Non tutti però sono d’accordo con la scelta della: molti commenti infatti la rimproverano per un comportamento ...

