Beach volley | World Tour Vilnius 2020 | trionfo di Scampoli Bianchin

(Di domenica 13 settembre 2020) Si è conclusa la tappa 1 stella deldidi, che ha visto l’Italia protagonista. La coppia azzurra composta da Claudiae Margheritasi è aggiudicata la vittoria del torneo femminile grazie al netto successo in finale contro la coppia lettone Ozolina/Skrastina (21-17, 21-11). Si tratta della prima vittoria nelper le azzurre, che precedentemente avevano battuto in semifinale le cilene Rivas Zapata/Chris in due set (21-18, 21-19). Ottime notizie in ottica tricolore arrivano anche dal torneo maschile, dove Tobia Marchetto e Alberto Di Silvestre hanno conquistato il terzo gradino del podio. I due azzurri si sono infatti arresi per 2-0 ...