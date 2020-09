Bayern Monaco, Hoeness: «Alaba vuole solo i soldi. Alcantara? Nessun offerta dal Liverpool» (Di domenica 13 settembre 2020) Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sport 1 del futuro di Alaba e Thiago Alcantara Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sport 1 del futuro di David Alaba e Thiago Alcantara. Le sue parole. Alaba – «Il suo agente è un avido piranha. In effetti, è tutta una questione di soldi. Gioca già per il miglior club del mondo, dove altro dovrebbe andare? Noi vogliamo tenere David, ma a causa di Pini Zahavi non ci sono ancora gli accordi. In ogni caso, David stesso deve prendere una decisione». THIAGO Alcantara – «Gli abbiamo offerto un ottimo contratto ma ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Uli, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sport 1 del futuro die ThiagoUli, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sport 1 del futuro di Davide Thiago. Le sue parole.– «Il suo agente è un avido piranha. In effetti, è tutta una questione di. Gioca già per il miglior club del mondo, dove altro dovrebbe andare? Noi vogliamo tenere David, ma a causa di Pini Zahavi non ci sono ancora gli accordi. In ogni caso, David stesso deve prendere una decisione». THIAGO– «Gli abbiamo offerto un ottimo contratto ma ...

