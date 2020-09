Battisti trasferito nel carcere per terroristi di Rossano Respinta la richiesta della difesa

(Di domenica 13 settembre 2020) Oristano, 13 set – Cesarenon la spunta, nonostante lo scioperofame. Il terrorista comunista pluriomicida è statonelcalabrese di, nel circuito di alta sicurezza As2 destinato ai detenuti condannati per fatti legati al terrorismo, dove sconterà la sua condanna all’ergastolo. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), con parere favorevoleDirezione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha infatti respinto ladei legali dell’ex membro dei Pac-Proletari armati per il comunismo, oggi neldi Oristano, di ottenere un regime detentivo meno restrittivo da scontare a Roma o Milano, dopo le proteste di, che aveva ...

Solo quattro giorni fa aveva iniziato lo sciopero della fame. Una protesta per chiedere il trasferimento in un altro carcere e proprio ieri è trapelata la notizia che Cesare Battisti presto lascerà il ...NCesare Battisti potrebbe finire in un carcere dove ci sono terroristi islamici. Considerati detenuti pericolosi. Cesare Battisti, scrive l’AdnKronos, arriverà nel carcere di Rossano, in Calabria, e s ...