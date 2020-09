«Away», la serie tv vs la scienza: cosa succede davvero al corpo umano nello spazio? (Di domenica 13 settembre 2020) L’ultima frontiera di Netflix è Marte. Anche se le stime più ottimistiche dicono che non saremo in grado di atterrare sul Pianeta Rosso fino al 2030, la serie Away, fresca di streaming è proprio lì che ci porta: e lo fa con un certo rigore, basandosi su ciò che sappiamo fino a oggi su “cosa succede a un essere umano nello spazio profondo”. Nata su impulso di un reportage di Chris Jones, il primo giornalista a trascorrere un anno nello spazio, Away non è solo fantascienza ma si basa su presupposti scientifici. L’articolo approfondiva cosa succede al corpo umano un anno ... Leggi su gqitalia (Di domenica 13 settembre 2020) L’ultima frontiera di Netflix è Marte. Anche se le stime più ottimistiche dicono che non saremo in grado di atterrare sul Pianeta Rosso fino al 2030, la, fresca di streaming è proprio lì che ci porta: e lo fa con un certo rigore, basandosi su ciò che sappiamo fino a oggi su “a un essereprofondo”. Nata su impulso di un reportage di Chris Jones, il primo giornalista a trascorrere un annonon è solo fantama si basa su presupposti scientifici. L’articolo approfondivaalun anno ...

lau_cardoza : La serie 'Away' con @HilarySwank, la soca. - ehiidemii : @bellamyskeeper ti dico le serie così evito spoiler, Game of Thrones e How to get away with murder - CalcioRepublic : #Milan, ecco la maglia away 2020/2021: è ispirata al museo #Mudec - chiaravillage : Away è una delle più belle serie viste quest’anno su Netflix - pataepisi : Sto vedendo #Away su Netflix. Mi aspettavo una serie di fantascienza, con molti effetti speciali e suggestioni visi… -

Ultime Notizie dalla rete : Away serie AWAY 2 stagione si fa? News sul futuro della serie Netflix Daninseries Away: Hilary Swank viaggia nello spazio nella serie TV Netflix

Ecco tutto quello che c’è da sapere su, Away la serie Tv con Hilary Swank che ha esordito su Netflix il 4 settembre: anticipazioni, trama e cast. E’ Away una delle novità del mese di settembre 2020 di ...

SUPERCOPPA LBA GIR. C – Il derby parla trevigiano, Reyer battuta al Palaverde

TREVISO: Russell 14, Logan ,10 Cheese 5, Vildera 2, Bartoli, Imbrò 12, Chillo, Mekowulu 8, Carroll 13, Akele 9. VENEZIA: Casarin, Stone 4, Bramos 5, Tonut 10, Daye 15, De Nicolao, Chappell 9, Mazzola ...

Ecco tutto quello che c’è da sapere su, Away la serie Tv con Hilary Swank che ha esordito su Netflix il 4 settembre: anticipazioni, trama e cast. E’ Away una delle novità del mese di settembre 2020 di ...TREVISO: Russell 14, Logan ,10 Cheese 5, Vildera 2, Bartoli, Imbrò 12, Chillo, Mekowulu 8, Carroll 13, Akele 9. VENEZIA: Casarin, Stone 4, Bramos 5, Tonut 10, Daye 15, De Nicolao, Chappell 9, Mazzola ...